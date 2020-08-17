وزير إسرائيلي يكذب كوشنير: لم نوافق على إقامة دولة فلسطينية

وطن: كذّب وزير إسرائيلي مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاريد كوشنر، بشأن تصريحات للأخير قال فيها إن "إسرائيل" وافقت على إقامة دولة فلسطينية في إطار "صفقة القرن" المزعومة.

جاء ذلك في تصريح لوزير الاستخبارات الإسرائيلي "إيلي كوهين" لإذاعة 103FM التابعة لصحيفة "معاريف" العبرية.

وقال كوهين "لم يعط نتنياهو موافقته على إقامة دولة فلسطينية. نتنياهو ملتزم بمخطط الضم".

وكان كوهين يعلق على تصريحات صحفية أدلى بها كوشنير، الإثنين، لمراسلين إسرائيليين.

وقال كوشنير: "وافقت إسرائيل على عدم المضي قدما في فرض السيادة (مخطط الضم) دون موافقة أمريكية".

وأعلنت دولة الاحتلال، سابقاً، اعتزامها ضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار لسيادتها اعتبارا من أول يوليو/ تموز الماضي، إلا أنها أرجأت تنفيذ مخططها لأسباب غير معلومة.

وأضاف: "وافقت إسرائيل على خارطة الدولة الفلسطينية في إطار صفقة القرن"، وفق المصدر ذاته.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ومضى مستشار ترامب: "هناك عرض سخي للدولة (الفلسطينية) وتبادل الأراضي ونعرض على الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات".

وهاجم كوشنير القيادة الفلسطينية قائلا: "بغض النظر عن أية خطة تطرحها، القيادة الفلسطينية ترد بنفس الطريقة، هي غير منطقية. من المستحيل مساعدة أولئك الذين لا يريدون مساعدة أنفسهم. هناك إحباط في المنطقة من سلوك القيادة (الفلسطينية)".

وقال: "السعودية تريد أن ترى دولة للفلسطينيين وإنهاء الصراع".

(الأناضول)