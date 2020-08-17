مناشدة عاجلة من المواطنين في غزة العالقين في الخارج إلى رجل الاعمال منيب المصري

وطن: ناشد العالقون في الخارج رجل الأعمال منيب المصري، بالسماح لهم بالإقامة في فندق المشتل في غزة لمدة 21 يوما وهي مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج.

فيما يلي نص المناشدة التي وصلت وطن:

مناشدة عاجلة من العالقين إلى الأخ رجل الاعمال رجل الخير منيب المصري ،،

لقد وصلت معاناة الفلسطينيين بالخارج أقسى درجاتها لمدة نصف عام وهم بالعذاب يطالبون بالعودة الى وطنهم غزة ، وبات الجميع في أزمة عصيبة وكبيرة في تركيا والسودان والامارات والجزائر وغيرها ، الكل ما زال يكتوي بنار المعاناة والمأساة التي حلت بهم بعد إغلاق المعبر لمدة طويلة وفتحه للعالقين لأربع مرات متتالية في جمهورية مصر العربية الشقيقة فقط .

لذا كل العالقين يناشدون روح الوطنية والإنسانية التي تغمرك ويشهد بها الجميع القاصي والداني ، وفينا الأمل بأن تسمح لهم بالإقامة لمدة 21 يوما في فندق المشتل الذي تمتلكه ، نحن على تواصل مع كل الجهات المعنية والتي أبدت استعدادها لاستقبالنا ولكن مراكز الحجر لا تكفي ل800 شخص .

الجميع يرنو ويتطلع لمواقفك الوطنية ، وفندق المشتل كفيل بإنهاء معاناة كل العالقين من اهل غزة بالخارج ، لذلك إنهاء هذه المعاناة رهن إشارتك للمعنيين بإدارة الفندق لتسليمه للحكومة لمرة واحدة فقط .

نتمنى منك أخ منيب الاستجابة لهذا المطلب وسيكون العالقين وأهلهم ممتنين لك وشاكرين حسن استضافتك لهم .

"عالقوا غزة في الخارج"