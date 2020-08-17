استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب باب حطة بالقدس

وطن: أُستشهد، مساء اليوم الاثنين، شاب (لم تعرف هويته بعد) برصاص قوات الاحتلال أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال منع طواقمها من الدخول لمحيط باب حطة بعد اطلاقه النار على شاب.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف دون السماح بتقديم أي إسعافات أولية له، بينما شوهدت شرطة الاحتلال تنقل أحد عناصرها على حمالة إسعاف مصابا، من المنطقة. فيما زعمت قوات الاحتلال بأن الشاب نفذ عملية طعن لأحد أفراد الشرطة في المنطقة.

في الوقت نفسه، أعلن الاحتلال حالة استنفار في البلدة القديمة ومحيطها، وأغلق أبوابها وأبواب المسجد الأقصى، فيما انتشرت أعداد كبيرة من قوات وشرطة الاحتلال في المنطقة.