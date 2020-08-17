20 إصابة جديدة بالكورونا في الأردن من بينها 16 محلية

وطن: أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن تسجيل 20 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات المسجل في الأردن منذ بداية الجائحة 1398 حالة.

وتوزعت الحالات كالآتي: 4 من الخارج حالتين لأردنيين قادمين من السعودية وأمريكا في فنادق الحجر، حالتين لسائقي شاحنات في حدود العمري، و16 حالة محلية توزعت: 4 في اربد مخالطين لإصابات، 9 إصابات في العاصمة مخالطين لحالة مؤكدة، وحالتين في البلقاء مخالطين لحالة مؤكدة، وحالة في الزرقاء مخالطة لحالة مؤكدة.

وقال: إنه منذ يوم الجمعة سجلت 122 حالة محلية، فيما سجلت 5 حالات شفاء من منطقة العزل بالبحر الميت، ليبلغ عدد حالات الشفاء 1258 حالة.

وأضاف الوزير جابر: هناك 5 مصابين بكورونا في العناية المركزة لا أحد منهم على أجهزة التنفس وحالة واحدة وضعها صعب.