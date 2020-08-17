رفضاً للتطبيع.. الفلسطينية رنا ابراهيم تقدم استقالتها من شرطة الامارات

وطن: قدمت الفلسطينية رنا ابراهيم كاتبة استقالتها من شرطة دبي، وذلك بسبب تطبيع دولة الامارات مع دولة الاحتلال.

وأضافت كاتبة في كتاب استقالتها، أنها فلسطينية عربية تؤمن بالقومية الوطنية وحقوق الانسان وترفض كافة أشكال التعاون والتواصل مع كل من يتعاون مع الاحتلال.

وأكدت أنها لن تحضر لدولة الامارات، وأن بإمكانهم الغاء إقامتها بالطريقة التي يجدونها مناسبة.

وأشارت الى أنها ستقوم بالتخلص من بطاقة الشرطة، بطاقة إسعاد، والهوية الاماراتية.

فيما يلي كتاب الاستقالة: