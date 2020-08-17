حماس لوطن: سنشارك في اجتماع القيادة الأربعاء القادم لبحث تطبيع الإمارات مع دولة الاحتلال

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الإثنين، إن وفدا من الحركة بالضفة، سيشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية، المزمع عقده الأربعاء القادم برام الله، لبحث تطبيع الإمارات مع دولة الاحتلال.

وقال حسن يوسف، القيادي في حماس، لوطن، إن الحركة ردت بالإيجاب على الدعوة التي وجهت إليها من حركة فتح، للمشاركة في اجتماع القيادة المزمع الأربعاء المقبل.

وأضاف أن حركته ستشارك في الاجتماع بوفد متقدم، وينسجم مع متطلبات المرحلة.