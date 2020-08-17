صورة | رئيس دولة الاحتلال يدعو "رسمياً" ولي عهد أبوظبي لزيارة القدس

وطن: وجه رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، الاثنين، دعوة رسمية لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لزيارة القدس المحتلة.

ووفق الدعوة التي بعثها ريفلين إلى محمد بن زايد، باللغة العربية، ونشرها موقع "الحرة" الأمريكي، دعاه فيها لزيارة دولة الاحتلال قائلا "باسمي وباسم شعب إسرائيل، أغتنم هذه الفرصة لأوجه لك دعوة لزيارة إسرائيل والقدس".

وأضاف ريفلين "في هذه الأيام المصيرية، يتم اختبار القيادة من خلال شجاعتها وقدرتها على أن تكون رائدة وبعيدة النظر".

ووصف ريفلين الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دولة الاحتلال والإمارات بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بأنه "منطلق استراتيجي لخطوات جديدة في منطقتنا".

وعبر ريفلين عن أمله في أن تساعد هذه الخطوة في "بناء وتعزيز الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، والتي من شأنها تعزيز التفاهم بيننا جميعها".

زاعماً أن هذه الثقة "ستدفع منطقتنا إلى الأمام وتحقق الرفاهية الاقتصادية وتوفر الرخاء والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط بأسرها".

وقال "لا شك لدي في أن الأجيال القادمة ستقدر الطريقة التي استأنفتم بها أنتم أيها القادة الشجعان والحكماء، الخطاب حول السلام والثقة والحوار بين الشعوب والأديان والتعاون لمستقبل الواعد".

وتابع "آمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة منارة وتمهد الطريق لمزيد من البلدان أيضًا لحذو هذا المنطلق".