الهند: عدد وفيات كورونا يتجاوز 50 ألفا

وطن: تجاوز عدد الوفيات الإجمالي في الهند جراء فيروس كورونا، 50 ألف حالة الاثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات إلى نحو مليونين و65 ألف حالة.

وسجلت الهند قفزة يومية بلغت 57981 إصابة ليصل المجمل إلى نحو مليوني و650 ألف حالة، لتصبح بذلك ثالث دولة بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وقفز عدد حالات الوفاة 941 حالة ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 50921.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قال في وفت سابق إن بلاده تختبر في الوقت الراهن، ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا، وإن خطة توزيعها على المواطنين باتت جاهزة.

وأعلنت الشركتان الهنديتان - Zydus Cadila و Bharat Biotech عن بدء المراحل الأولى من تجارب لقاحي ZyCoV-D و COVAXIN.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن معهد الأمصال الهندي، عن بدء المرحلة النهائية من التجارب على لقاح Covishield الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا.

المصدر: (رويترز)