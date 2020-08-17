أكاديمي ومترجمة فلسطينيان ينسحبان من مسابقة زايد الدولية للترجمة

وطن: أعلن عضو اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب د. محمود الفطافطة والمترجمة ساجدة الهندي انسحابهما من المسابقة الدولية (مسابقة الشيخ زايد للترجمة 2020) التي تنظمها هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث.

وكانت المترجمة الهندي قد تقدمت للمسابقة من خلال البدء في ترجمة كتاب د. الفطافطة المعنون بـ (كورونا في عيون أهل الفلسفة والفكر)، إلا أن إقدام دولة الإمارات على التطبيع مع دولة الاحتلال دفع بالفطافطة والهندي إلى الإنسحاب من هذه المسابقة، وذلك كرفض لهذه الخطوة التي تُؤثر سلباً على القضية الفلسطينية.

وقال د. الفطافطة: "عندما تكون مصلحة الوطن والقضية هما الأساس، فإن الضمير هو الفيصل"، مضيفاً "أن مسؤولية المثقف الوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه قضيته وشعبه وأمته تفرض عليه اتخاذ الموقف الثابت والرافض للفعل التطبيعي الذي يضر بمقام ومكانة القضية الفلسطينية، وقضايا الأمة العربية عموماً.

وأكد أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يمثل المعيار الأساس الذي ينطلق منه المثقف الحر، مطالباً كل مثقف وأكاديمي الانسحاب من أي مؤسسة إماراتية تدعو إلى التطبيع أو تصمت عن التخاذل الرسمي لدولتها.