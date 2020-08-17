المتطرف غليك يؤدي طقوساً تلمودية في مقبرة باب الرحمة

وطن: أدى المتطرف يهودا غليك، صباح الاثنين، طقوسا تلمودية باستخدام البوق، فوق قبور المسلمين بمقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى.

وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني: "ننظر بعين الخطورة لسلوك المتطرف يهودا غليك الذي يقوم باستفزاز مشاعر المسلمين، ويعتلي قبور المسلمين على مرأى ومسمع شرطة الاحتلال".

وحمَّل حكومة الاحتلال كل المسؤولية عن تصرفات المتطرف غليك سواء باقتحامه ساحات المسجد الأقصى من أجل فرض واقع جديد، واستفزازه مشاعر المسلمين حتى في قبورهم.

وطالب الكسواني بضبط سلوك غليك واستفزازاته المتكررة التي تمس مشاعر المسلمين داخل ساحات المسجد الأقصى وخارجه.

وكان حراس المسجد الأقصى شاهدوا المتطرف يهودا غليك يعتلي قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة وينفخ بالبوق، وأبلغوا شرطة الاحتلال بالأمر.