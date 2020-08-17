الجلزون يغلق مدخله الرئيسي احتجاجا على التقصير بحق أبنائه

وطن: أغلق أهالي مخيم الجلزون للاجئين شمال محافظة رام الله والبيرة، صباح اليوم الاثنين، مدخل المخيم وشارع نابلس الرئيسي الواصل بين مدينتي رام الله والبيرة وشمال الضفة الغربية، وذلك احتجاجا على العديد من الممارسات التي يواجهها الأهالي والإهمال المتعمد من قبل المؤسسات الرسمية.

وجاء الإغلاق بالتنسيق مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون، وتنظيم حركة فتح منطقة الشهيد رياض نايف في المخيم.

وأشار المحتجون بأن الجهات الرسمية تتعمد عدم تقديم خدمات هامة جدا لحياة السكان في المخيم، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية من صرف صحي وغيره، وضرورة توفير هذه الخدمات من أجل التقليل من معاناة ساكنيه.

وأضافوا أيضا، بأن هذه الخطوات الاحتجاجية جاءت نتيجة قيام بعض أصحاب المنشآت التجارية بتسريح العمال لديهم وهم من الجلزون، بحجة تفشي الكورونا، بالإضافة لقيام بعض البلديات بالوقوف في وجه العاملين من المخيم على البسطات ومنعهم من ممارسة أعمالهم فيها وكسب الرزق.

وطالب المحتجون بضرورة التراجع عن هذه السياسات المجحفة بحق المخيم وأهله، وهو يمر بمرحلة يعاني منها ويلات كثيرة، أولها الاحتلال وما يمارسه من قتل واعتقال وتخريب، وآخرها تفشي مرض الكورونا، مرورا بالبطالة وضيق العيش وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وهم بأمس الحاجة للوقوف معهم.