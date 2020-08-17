8 أسيرات يقضين أحكامًا بالسجن لأكثر من 10 سنوات

رام الله- وطن: قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان محاكم الاحتلال لم تتورع عن اصدار احكام قاسية بحق الأسيرات الفلسطينيات بهدف تطبيق سياسة الردع، ومنع النساء من المشاركة في مقاومة الاحتلال، حيث تقضى 8 منهن أحكامًا بالسجن الفعلي تزيد عن 10 سنوات.

وأوضح المركز في بيان له، أن أسيرتين صدر بحقهما حكمًا قاسيًا بالسجن لمدة 16 عامًا، وهما شروق صلاح دويات (22عامًا) من القدس اعتقلت في أكتوبر2015، بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بجراح خطرة، بتهمة محاولة طعن مستوطن، وشاتيلا سليمان أبو عيادة (27 عامًا) من كفر قاسم بالداخل المحتل، اعتقلت في نيسان2016، واتهمها الاحتلال بتنفيذ عملية طعن.

وذكر الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن أسيرتين صدر بحقهما حكم بالسجن لمدة 15 عامًا وهما ميسون موسى الجبالي (28عامًا) من بيت لحم، اعتقلت في يونيو 2015، ووجهت لها تهمه طعن مجندة، وعائشة يوسف الافغاني (37 عامًا) من القدس اعتقلت في ديسمبر 2016، وادعى الاحتلال حيازتها سكينًا.

وأما الأسيرة المقدسية الجريحة إسراء رياض جعابيص (35 عامًا)، فاعتقلت في أكتوبر2015، بعد إطلاق النار على سيارتها، مما أدى لانفجار انفجار اسطوانة غاز كانت بداخلها، وأصيبت بحروق شديدة بنسبة 60 %، كما تم بتر 8 من أصابعها، وصدر بحقها حكمًا قاسيًا بالسجن لمدة 11 عامًا.

وأشار الأشقر إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت حكمًا مماثلًا بحق الأسيرة فدوى نزيه حماده (33 عامًا) من القدس بالسجن لمدة 10 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية باهظة بقيمة 30 ألف شيكل، بعد إدانتها بتنفيذ عملية طعن العام الماضي، وهي معتقلة منذ أغسطس 2017، وتقبع حاليًا في العزل الانفرادي منذ 70 يومًا.

وأما الأسيرة أماني خالد الحشيم (29 عامًا) من القدس، اعتقلت بتاريخ 13/12/2016، على حاجز قلنديا، وحكمت عليها محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات، بتهمة محاولة تنفيذ عملية دهس على أحد الحواجز.

ولفت الأشقر إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل 40 أسيرة في سجونه، بينهن 24 محكومة بأحكام مختلفة، ويقبعن في ظروف قاسية ولا تتوفر لهن أدني مقومات الحياة البسيطة.