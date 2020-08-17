قوات الاحتلال تطلق النار تجاه مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب حاجز قلنديا

رام الله- وطن: أطلقت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، النار على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز، أطلقت النار صوب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة في الخمسينيات من عمره، خلال محاولته المرور عبر الحاجز، ما ادى إلى إصابته بساقيه.

وأضاف شهود عيان ان قوات الاحتلال أغلقت الحاجز ومنعت مركبات المواطن من الدخول أو الخروج من القدس.

وقالت وسائل إعلام عبرية أنّ الفلسطيني المصاب في الخمسينات من عمره بعد الاشتباه بحمله شكين وأصيب بساقه، ولكن تم اكتشاف أنّه لا يوجد شبهة لها.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية: إنّه تم "إطلاق نار تجاه رجل فلسطيني قرب حاجز قلنديا صباح اليوم، وأصيب بقدمه وبعد التحقيق تبين أنه غير مسلح وأطرش".