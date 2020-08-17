فيديو لجنود الاحتلال ينكلون بعمال فلسطينيين ويجبرون أحدهم على خلع ملابسه

وطن: نشرت وسائل الإعلام العبرية مقطع فيديو وثق لحظة تنكيل جندي من جيش الاحتلال بعمال فلسطينيين.

ودار في المقطع الذي تداوله نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي حديث بين جندي والعمال الفلسطينيين، حيث توجه الجندي بالسؤال إلى أحدهم لمعرفة ماذا يفعلون بالمنطقة، فردوا عليه أنهم عمال يعبرون من الضفة الغربية للعمل في إسرائيل والمستوطنات.

كما يسمع صوت الجندي الذي يأمرهم بالصمت قائلا: "اسكت.. اسكت".

ووثق المقطع كيف ركل الجندي الإسرائيلي اثنين من العمال وهما مطروحان أرضا ثم داس على رأسيهما، بالإضافة إلى إجبار أحدهما على خلع ملابسه.