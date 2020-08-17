القبض على قتلة الأسير المحرر جبر القيق في غزة

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم في الاشتراك في جريمة قتل المناضل والأسير المحرر جبر القيق.

وقالت الداخلية في تصريح صحفي مقتضب، إنها "تمكنت قوة من الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم في الاشتراك في جريمة قتل المواطن جبر القيق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة الشهر الماضي، وهما: فادي صبحي الصوفي، وعبد الله حسان الصوفي، فجر اليوم في مدينة خانيونس".

وأضافت: "لا تزال الأجهزة الأمنية تتعقب آثار المطلوب الهارب شادي صبحي الصوفي، وقد تمت إحالة الموقوفَيْن للتحقيق لاستكمال الإجراءات في القضية".

يُذكر أن جريمة قتل الأسير المحرر جبر القيق، أثارت ردود فعل شعبية وفصائلية غاضبة، ومطالبات بمعاقبة الجناة، رافضين سعي البعض العودة بالقطاع إلى مربع الفلتان الأمني وتجاهل القانون والقضاء.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضل والأسير المحرّر جبر فضل القيق، والذي استشهد في مدينة رفح في جريمة غدر نفذتها مجموعات مارقة وخارجة عن الصف الوطني.

وناضل القيق في صفوف الجبهة الشعبية خلال سنوات الإنتفاضة الأولى، وشددت في بيان النعي على أنّ قتل المناضل القيق جريمة بشعة غادرة لن تمر دون عقاب، وتستوجب تضافر الجهود وتوحيدها في مواجهة هذه الجريمة التي عادة ما يرعاها ويوجهها الاحتلال للنيل من حياة المناضلين ومن أمن الوطن وسلمه الأهلي والمجتمعي.