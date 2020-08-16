أكاديمي ودبلوماسي إسرائيلي ينتقد موقف الإمارات: "ما يُعرض على الفلسطينيين مثير للشفقة"

وطن: في موقف متقدم عن موقف الأنظمة العربية، خاصة النظام الإماراتي، انتقد سفير الاحتلال السابق في ألمانيا، آفي بريمور، الاتفاق المعلن بين دولة الاحتلال والإمارات.

وقال آفي بريمور، وهو أيضا رئيس جمعية السياسة الخارجية الإسرائيلية وأستاذ جامعي بتل أبيب: "ما يتم تقديمه للفلسطينيين -أود أن أقول ذلك بحرص- مثير للشفقة".

وأضاف قائلاً لقناة DW: "إنهم لا يحصلون على دولة، إنهم يحصلون على دولة ممزقة، محاطة بإسرائيل، بدون كافة الحقوق، أي في الواقع حكم ذاتي ممزق، إن كان موجوداً على الإطلاق ... وبالطبع هذا مخيب للآمال ومرير للغاية!"

ولاقى التقارب بين "إسرائيل" والإمارات انتقادات حادة من قبل القيادة الفلسطينية، ووصفه الرئيس محمود عباس بـ "الخيانة" ودعا إلى "التراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين"، حسبما نقل عنه مستشاره نبيل أبو ردينة.