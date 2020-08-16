11 وفاة و482 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: توفي 11 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شٌخصت 383 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة في دولة الاحتلال، مساء اليوم الأحد.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 23,491 (في زيادة وصلت إلى 274 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، بعد تعافي 68,510 (99 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 92,680.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 685 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في اسرائيل، في آذار/ مارس الماضي.

وبموجب المعطيات فان وزارة الصحة اعلنت عن سبع بلدات ومدن حمراء بينها اربع بلدات ومدن عربية والتي سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا لافتا بعدد الاصابات.