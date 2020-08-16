صحيفة "القبس": الكويت ستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل

وطن: جدَّدت مصادر حكومية كويتية مطلعة التأكيد على أن موقف الكويت من التطبيع مع دولة الاحتلال ثابت ولن يتغيّر.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني، السبت، عن المصادر القول إن الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبّع مع "إسرائيل".

وأوضحت المصادر أن الموقف الكويتي يأتي متّسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون.

وتجلّى الموقف الكويتي مجدداً مع ضغط الإعلام الإسرائيلي المستمر، خاصة في الأيام الأخيرة على العرب بضرورة تطبيع علاقاتهم مع دولة الاحتلال؛ إذ تجسّد في انتفاضة كويتية شعبية كاسحة في وجه إعلام الاحتلال وذيوله، رفضاً وشجباً واستنكاراً.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي شدد في في وقت سابق على أن موقف الكويت واضح ومعروف من رفض التطبيع مع "إسرائيل"، ولا خطوات كويتية باتجاه ذلك ولا موقف رسمي غير هذا الموقف.