نتنياهو يكذّب مسؤولي الإمارات: الاتفاق لا يفرض على إسرائيل الانسحاب من أي أرض

وطن: أعلن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو يوم الأحد، أن "اتفاق التطبيع مع الإمارات لا يفرض على إسرائيل الانسحاب من أي أراض"، موضحًا أنه "سيفتح الباب أمام تعاون علني كامل بين البلدين في مختلف المجالات".

وقال نتنياهو، في بيان له، إن "اتفاق التطبيع مع الإمارات سيحقق تعاون كامل وعلني في مجالات الأمن والاستثمار والتجارة والسياحة والطاقة والصحة والزراعة والبيئة".

وتابع أن الاتفاق "لا يطلب من إسرائيل الانسحاب من أي أرض"، موضحًا أنه اتفاق قائم على السلام مقابل السلام، على حد قوله.

وأوضح أن "الاتفاق مع الإمارات على تطبيع العلاقات تحقق نتيجة تعزيز إسرائيل لقوتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والقدرة غير المسبوقة على التأثير على الساحة الدولية".

وأضاف نتنياهو عبر "تويتر" يوم الأحد: "نتطلع لانضمام دول عربية أخرى إلى دائرة السلام".

وأشار إلى أن الاتفاق مع الإمارات يقوم على مبدأ "السلام مقابل السلام"!