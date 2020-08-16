تدشين خط اتصالات هاتفية مباشرة بين دولة الاحتلال والإمارات

وطن: استكمالاً لتنفيذ اتفاقية التطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال، تم تدشين خط اتصالات هاتفية مباشرة بين البلدين.

وتحدث وزير خارجية الاحتلال، غابي أشكنازي، اليوم الأحد، هاتفيا مع الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية في أبو ظبي أن بن زايد وأشكنازي تبادلا التهاني، وأكدا الالتزام بتحقيق ما أسماه بنود معاهدة "السلام".

وفي وقت سابق قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أنه لا يتوقع ان تكون اللقاءات الثنائية مع المسؤولين في دولة الاحتلال ضمن إطار زمني طويل، لافتاً إلى أنها ستتناول الاقتصاد والتكنولوجيا والطب.