إخطارات هدم جديدة بالأغوار الشمالية

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأحد قرية عاطوف وسلمت إخطارات بإزالة خيمة وبركس في سهل البقيعة.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات في تصريح صحفي: "إن سلطات الاحتلال أخطرت المواطن خليل خلف بني عودة بإزالة بركس للأغنام مساحته 150 مترا مربعا، وخيمة سكنية متنقلة مساحتها 40 مترا مربعا؛ بحجة عدم الترخيص. "

يشار إلى منطقة سهل البقيعة بشكل عام، تبلغ مساحتها 98,800 دونم، منها 25,000 دونم تقع ضمن الأراضي المصنفة (A، B) من اتفاق أوسلو، وما تبقى من أراضي فهي مصنفة تحت ما يسمى C، عدا عن كونها خاضعة للنشاطات الاستيطانية، حيث تقع فيها مستوطنة "بقعوت” والمعسكرات المحيطة بها.

ويعمد الاحتلال بشكل مستمر لمصادرة الأراضي يطرد المزارعين، حتى المياه التي تعتبر أساسية في عملية الزراعة حرم الاحتلال الأهالي من الاستفادة منها.