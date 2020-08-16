الاتحاد العربي للنقابات : تطبيع الامارات مع دولة الاحتلال مؤارة مجانية للاحتلال للبحث عن شرعيات موازية تمكنه من الامعان في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني

وطن: دان الاتحاد العربي للنقابات، الإعلان الثلاثي الأمريكي الإمارتي الإسرائيلي، جاء ذلك في بيان وصل وطن نسخة منه، وجاء فيه "أن الاتحاد العربي للنقابات تلقى ببالغ الاستياء الآنباء المتعلقة بالاتفاق المذكور، حيث لم يقبل الاتحاد مبررات دولة الإمارات للقيام بما قمات به، على أنه محاولة لقطع الطريق أمام خطة الضم للأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وهذه ذريعة وفقا للبيان لا يمكن القبول بها ولا تجيز للإمارات الخروج عن الاجماع العربي باي حال من الأحوال".

كما أكد بيان الاتحاد العربي، على موقف السلطة من الاتفاق، الذي تم دون علم السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعد محاولة لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني في تحديد أولوياته، ومؤازة مجانية للاحتلال الإسرائيلي للبحث عن شرعيات موازية تمكنه من الإمعان في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني خارج الشرعية الدولية.

واختتم البيان بتثمين مواقف الشعوب العربية المتمسكة بحق الشعب الفلسطيني بنيل حريته وتقرير مصيره في إطار الشرعية الدولية.