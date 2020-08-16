مبتكر اللقاح الروسي ضد كورونا يعلن موعد تداوله بين الجمهور

وطن: قال ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، إنه قد يتم تداول اللقاح الذي طوره المركز ضد كورونا بين الجمهور، بعد شهر من بدء مرحلة الاختبار الثالثة.

وأضاف، في حديث مع وكالة "تاس": "لكن مع ذلك، لن يتمكن جميع سكان البلاد من تلقي اللقاح على الفور".

وتابع المختص الروسي القول: "سيتم إطلاق التداول الجماهيري للقاح، بالتوازي مع دراسات ما بعد التسجيل، ولكن مع بعض التأجيل، لأن كميات اللقاح غير كافية. أعتقد أن الحد الأقصى لهذا التأجيل، سيكون شهرا واحدا، بعد بدء دراسات ما بعد التسجيل".

وأشار غينتسبورغ، إلى أنه لا يزال من الصعب تحديد عدد جرعات الدواء التي يمكن إنتاجها في الأسابيع القليلة المقبلة، لأن العملية الإنتاجية له ستتوسع.

وقال: "دورة الإنتاج تستغرق أسبوعين على الأقل، ومع عملية الكشف والفحص ستكون الفترة أكبر بقليل. لكن قدرتنا على الإنتاج ستزداد، بفضل الأموال التي قدمتها الحكومة بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين. لذلك ستزداد قدرتنا الإنتاجية بمقدار عشرة أضعاف خلال 1.5- 2 شهر المقبلة. قريبا ستبدأ بالإنتاج 3-4 معامل. وبحلول ديسمبر سيصل عددها إلى 4-5، وربما سننتج أكثر بقليل من مليون جرعة شهريا، أي خلال 9-12 شهرا سنتمكن من توفير الكمية اللازمة من اللقاح للبلد كله".

المصدر: (تاس)