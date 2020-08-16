الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ 21

رام الله- وطن: أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى بأن الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عامًا) من بلدة سيلة الظهر قضاء مدينة جنين يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (21) على التوالي رفضًا لقرار الاحتلال الإسرائيلي تحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخرس بتاريخ 27/07/2020م، وعقدت ما تسمى محكمة "عوفر" العسكرية جلسة له بتاريخ 12/08/2020م وثبتت قرار اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، مدعيةً بوجود ملف سري له بقيامه بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ونقلت المؤسسة عن الأسير الأخرس قوله إنه يشعر بدوخة وتعب أثناء الحركة، لكن معنوياته عالية، مؤكدًا أنه لن يفك إضرابه عن الطعام إلا في البيت.

وأشارت مهجة القدس إلى أن الأسير الأخرس أعلن عن إضرابه أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وهو يقبع حاليًا في زنازين العزل الانفرادي بسجن "عوفر" وممتنع عن الطعام ويرفض تناول الدواء.

وأضافت أنه ممتنع أيضًا عن إجراء الفحوصات الطبية رفضًا لقرار سلطات الاحتلال الجائر بحقه لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي.

والأسير الأخرس متزوج، ولديه خمسة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال، أمضى خلالها نحو خمسة أعوام.