أنقذوا حياة شيخ الأسرى " اللواء الشوبكي"

رام الله- وطن: طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، اليوم الأحد، في إطار حملتها لنصرة وإنقاذ حياة الأسرى المرضى المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة أكبر الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال اللواء فؤاد الشوبكى البالغ من العمر ( 81 عام )، والمحكوم 20 عاماً ومعتقل منذ عام 2006.

ويعاني الاسير الشوبكي من عدة أمراض وتعرض على مدار عدة سنوات للإهمال الطبي.

وحمّلت "هيئة الاسرى" الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة وصحة الاسير الشوبكي، خاصة بعد رفضه عدة مرات الإفراج عنه رغم معرفته بتدهور حالته الصحية.

وطالبت "هيئة الاسرى" المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالضغط على الاحتلال للافراج عن اللواء الأسير فؤاد الشوبكي وكل الاسرى المرضى، والسماح بإدخال الطواقم الطبية للاطلاع على حياة الأسرى، والقيام بالفحوصات المخبرية الدورية لهم، وتحسين كمية ونوعية الطعام المقدم ، وإدخال الألعاب الرياضية لممارسة الأنشطة البدنية، وتسهيل الحصول على الأدوية الأساسية وتوفيرها من إدارة السجون وعبر الأهالي .