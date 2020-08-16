وزير استخبارات الاحتلال: ربما نوقع اتفاقية سلام مع السودان قبل نهاية العام

وطن: كشف وزير استخبارات الاحتلال إيلى كوهين النقاب عن أن الاحتلال والسودان على وشك توقيع اتفاقية سلام بينهما.

ونقلت هيئة البث الإسرائلي الأحد عن الوزير القول إنه "يتوقع أن تتم هذه الخطوة التاريخية قريبا، ربما قبل نهاية العام الحالي".

وأضافت الهيئة أن الاتصالات بين الاحتلال والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كل من الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق.

كان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مدينة عنتيبي الأوغندية في شباط/فبراير الماضي واتفقا على “بدء التعاون المؤدي إلى تطبيع العلاقات” بين الجانبين.