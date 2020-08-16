حسين الشيخ يدعو الفصائل للترفع عن الصغائر والبدء برسم استراتيجية وطنية شاملة لحماية المشروع الوطني

رام الله- وطن: شنّ عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، هجومًا لاذعًا على دولة الإمارات لتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل".

وقال في تغريدة أعاد نشرها على صفحته في فيسبوك، "في موضوع فلسطين والقدس لا مجاملات ولا دبلوماسية في الرفض والإدانة. والتاريخ لن يرحم حاملي الخنجر المسموم في ظهر شعب الشهداء والجرحى والمعتقلين".

وأضاف الشيخ بأن القناع قد سقط عن "الوجوه الغادرة"، في إشارة واضحة إلى حكام الإمارات الذين طبّعوا علاقات بلدهم مع "إسرائيل".

ودعا الشيخ في تغريدة أخرى "فصائل العمل السياسي الوطني المنضوية في اطار منظمة التحرير والاخوة في حركتي حماس والجهاد الاسلامي الى الترفع عن الصغائر والبدء فورا برسم استراتيجية وطنية شاملة لحماية مشروعنا، وحركة فتح تمد يدها للكل الوطني. سننتصر".