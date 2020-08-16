الاحتلال يغلق بحر غزة بشكل كامل

غزة- وطن: أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بحر قطاع غزة أمام مراكب الصيادين بشكل كامل، فيما جدد الطيران الحربي قصفه على عدة أهداف.

وأفاد عدد من الصيادين، بأن زوارق بحرية الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وقذائفها الصاروخية صوب مراكب الصيادين على بعد نحو ميل ونصف الميل قبالة بحر غزة، وأجبرتهم على الخروج من البحر، وأبلغتهم بإغلاقه بشكل نهائي.

وأكد الصيادون ان انتشارا مكثفا لزوارق الاحتلال الحربية داخل البحر، وعمليات ملاحقة ومطاردة لمراكب الصيادين، وعمليات إطلاق نار باتجاه المراكب، واجبارهم على ترك البحر، والعودة إلى الشاطئ دون سابق إنذار، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة.

هذا ، وقد جدّد الطيران الحربي الإسرائيلي، فجرا، عمليات القصف على قطاع غزة.

وقصفت طائرات حربية إسرئيلية بنحو 6 صواريخ موقعا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره، واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار في الممتلكات المجاورة.

كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية موقعا شمال قطاع غزة بصاروخين، ما أوقع أضرارا في المكان.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد قصفت الليلة الماضية عدة مواقع وأراضي زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية شرق مدينة غزة الرصاص الحي على مجموعات من المواطنين، ما أدى إلى إصابة 5 منهم، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها ضد المواطنين وممتلكاتهم في قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.