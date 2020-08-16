الاحتلال يشن غارات جوية على غزة ويصيب عددا من المتظاهرين

غزة- وطن: قصفت طائرات الاحتلال في وقت متأخر من مساء السبت وحتى فجر اليوم الاحد، عدة أهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في وقت أصيب فيه ستة شبان، برصاص الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطائرات هاجمت موقعا للمقاومة شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما هاجمت طائرات أخرى أرضا زراعية ونقطة رصد للمقاومة شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط القطاع، وقصفت طائرات الاستطلاع بصاروخين نقطة رصد للمقاومة في محيط ملكة، وقصف موقع القادسية التابع لكتائب القسام غرب خانيونس بنحو 7 صواريخ دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وجاء الهجوم بحسب اعلام الاحتلال ردا على اطلاق وتفجير البالونات الحارقة.

وسبق ذلك، أن أصيب ستة شبان بالقرب من موقع ملكة شرق مدينة غزة، خلال فعاليات ما يعرف باسم "الإرباك الليلي".

ووُصفت الإصابات ما بين طفيفة ومتوسطة وبالرصاص الحي وقنابل غاز أصابتهم بشكل مباشر.

وأشارت ذات المصادر الى أن المئات من الشبان تجمهروا عند الحدود الشرقية لمدينة غزة وألقوا قنابل صغيرة محلية ذات أصوات تفجيرية على الحدود، حيث قام قوات الاحتلال المتواجدة في تلك المنطقة، بإطلاق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين.