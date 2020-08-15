وزير جيش الاحتلال يفحص إمكانية عودة التنسيق الأمني

وطن: أصدر وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، السبت، تعليماته للجهات الأمنية للاحتلال بفحص إمكانية تجديد الاتصالات والعمليات المشتركة مع الأجهزة المدنية والأمنية الفلسطينية.

وبحسب القناة الـ (12) العبرية، فإن دعوة غانتس تأتي في ظل إعلان نتنياهو تأجيل خطة "ألضم".

وأوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع الاحتلال في شهر مايو/أيار الفائت، كما ترفض الحكومة استلام أموال المقاصة، التزاماً بقرار الرئيس محمود عباس وقف الاتصالات الأمنية والمدنية، بسبب إعلان دولة الاحتلال نيتها ضم أراضٍ في الضفة الغربية لسيادتها.