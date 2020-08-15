بيت لحم: إغلاق مدارس بلدة نحالين بسبب تفشي وباء كورونا

رام الله- وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم السبت، إغلاق مدارس بلدة نحالين لمدة 48 ساعة، بسبب إصابة أحد الطلبة بفيروس كورونا.

وأفادت المديرية التربية والتعليم بأنه تبين اصابة أحد طلبة المرحلة الثانوية العامة "التوجيهي" بفيروس كورونا، مشيرة الى ان هذا القرار ياتي لإفساح المجال للجنة الطوارئ في البلدة وطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

يشار إلى أن محافظ بيت لحم كامل حميد كان قد أغلق بلدة نحالين غرب بيت لحم الخميس الماضي، لمدة 48 ساعة.