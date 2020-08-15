رئيس وزراء البحرين يُهاتف رئيس الموساد ثم يغادر البلاد في "زيارة خاصة"!

وطن: أبلغ رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين، رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه تحدث هاتفياً مع رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة تمهيداً لتوقيع اتفاق "سلام!" وتطبيع للعلاقات بين الطرفين.

وبحسب القناة الـ(12) العبرية، التي أوردت الخبر، فإن المسؤولين في البحرين بعثوا خلال الأيام الماضية بإشارات واضحة تفيذ بحرصهم على توقيع اتفاق "سلام" مع دولة الاحتلال، مشيرة إلى أن البحرين تدفع بقوة في هذا الاتجاه.

وأعلن مستشار الملك البحريني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس الوزراء خرج في رحلة خاصة خارج البلاد، دون أن يذكر الوجهة التي ذهب إليها.

وأعلنت البحرين، رسمياً، السبت، أن رئيس وزرائها "خليفة بن سلمان"، غادر البلاد في "زيارة خاصة".

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، في بيان مقتضب: "غادر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أرض الوطن إلى الخارج في زيارة خاصة".

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، كشف الحاخام اليهودي الأمريكي مارك شناير، وهو مقرب من الحكومة البحرينية ويعد مستشارا خاصا للملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في محادثة خاصة له مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن "إسرائيل" والبحرين ستقيمان علاقات رسمية نهاية عام 2020.

وقال الحاخام شناير عن البحرينيين "إنهم متحمسون للغاية"! في إشارة إلى تعقيب حكومة البحرين على اتفاقية الإمارات.