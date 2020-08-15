الشرطة تغلق صالتي أفراح لعدم الالتزام بقرار الاغلاق في سلفيت

رام الله- وطن: أغلقت الشرطة، اليوم السبت، صالتي أفراح في محافظة سلفيت وذلك لمخالفة تعليمات وقرارات الحكومة الفلسطينية بمنع إقامة الأعراس والحفلات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين لمنع تفشي فايروس كورونا.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وبعد ورود معلومات لمركز شرطة بديا حول اقامة حفلي زفاف في صالتي افراح في منطقة الاختصاص، على الفور تم تحريك قوة من مركز شرطة بديا وتم منع اقامة الحفل وإلقاء القبض على أصحاب الصالتين وتم توقيفهما تمهيدا لأحالتهما الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما اصولا.