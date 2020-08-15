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لأول مرة منذ 14 عاما.. ميسي ورونالدو يغيبان معا عن نصف نهائي دوري الأبطال

15.08.2020 03:50 PM
لأول مرة منذ 14 عاما.. ميسي ورونالدو يغيبان معا عن نصف نهائي دوري الأبطال

وكالات - وطن: ذكرت شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو سيغيبان معا للمرة الأولى عن الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا منذ موسم 2005- 2006.

ويأتي غياب ميسي عن المربع الذهبي للبطولة القارية، بعد أن ودع فريقه برشلونة البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 أمس الجمعة.

بالمقابل، يغيب رونالدو عن الأدوار الإقصائية المتقدمة في البطولة بعد أن خرج فريقه يوفنتوس من الدور ثمن النهائي على يد ليون الفرنسي الأسبوع الماضي.

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