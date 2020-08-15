الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية تدين اتفاق التطبيع بين الاحتلال الامارات

وطن: ادانت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية تدين اتفاق التطبيع بين دولة الاحتلال والامارات العربية بهندسة ورعاية الادارة الامريكية.

وقالت الحملة ان المبررات الواهية التي قدمتها الامارات حول تطبيعها لكامل العلاقات مع الاحتلال مقابل تعليق مؤقت لمشروع الضم للاراضي الفلسطينية المحتلة لن ولم تنطلي على الشعوب العربية وقواها الحية.

واستنكرت الحملة استخدام قضيتنا الوطنية كغطاء من قبل بعض الدول الخليجية وتلك الدول التي تعتبر اتفاق الخيانة مكسبا للقضية ولمصلحة الامة العربية في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية للتصفية الممنهجة عبر صفقة القرن وخطة الضم الاسرائيلية واجراءاتها الفعلية على الأرض ، حيث اعلنت دولة الاحتلال ضم القدس وسعرت عمليات الاستيطان والتهويد. ولعل تصريحات نتنياهو حول تمسكه بمشروع الضم يفضح ادعاءات الاماراتيين وكافة المطبعين ومن يقف خلفهم ومعهم لدعم دولة الاحتلال في تحقيق اهدافها في التوسع والسيطرة على شعوب المنطقة ومقدراتها عبر مشروع الشرق الاوسط الجديد، وعبر التطبيع، وايضا عبر تحريك واذكاء الفوضى الخلاقة والفكفكفة للدول العربية.

واضافت ان ما تقوم به دولة الامارات يعد خيانة عظمى للشعوب العربية وللمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، ويتطلب المواجهة عبر توسيع وتعميق جهودنا وجهود كافة الوطنين/ات على امتداد العالم العربي والعالم لزيادة تكلفة الاحتلال، ولمحاسبته على قاعدة القانون الدولي الانساني وعلى اساس كافة قرارات الشرعية الدولية، لصون الحقوق الوطنية الفلسطينية في تقرير المصير وفي الاستقلال والسيادة على ارضه.

وقالت الحملة إنها تطالب الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي بتعليق عضوية دولة الامارات، وتحذر الدول الاخرى من السير في طريق التطبيع والرضوخ لضغوطات الادارة الامريكية التي فشلت امام مقاومة الشعوب في منطقتنا وفي مناطق اخرى في العالم.

وحيت الحمله النسائيه للمقاطعه الشعوب العربيه التي عبرت عن رفضها للخطوه الاماراتيه ولكافه قوى التحرر العربي المسانده لنضال الشعب الفلسطيني وتقدر عاليا جهود كافة القوى والفعاليات العربية المقاومة للتطبيع، وتؤكد على مواصلتها النضال من اجل تعميق الفعل النضالي عبر مناهضه التطبيع ومقاطعة بضائع العدو ضمن مسار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS العالمية.