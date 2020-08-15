محافظ نابلس: إغلاق قرية اللبن الشرقية بعد ازدياد عدد الإصابات المسجلة فيها بفيروس بكورونا

وطن: أعلن محافظ نابلس، اليوم السبت، إغلاق قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بعد تسجيل 85 حالة إصابة بفيروس كورونا فيها، لافتًا أن الإغلاق تم بالتنسيق مع فعاليات ومؤسسسات البلدة.

وبيّن اللواء إبراهيم رمضان في تصريح صحافي أن الإصابات مخالطة لعدد كبير من المواطنين، وأن طواقم الطب الوقائي تعمل على تتبع المخالطين وحصرهم.

وأكد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات والبروتوكول الصحي المعتمد من وزارة الصحة.