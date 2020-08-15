فضيحة القرن.. البايرن يكتسح برشلونة بالثمانية!

وطن: سحق بايرن ميونخ خصمه برشلونة بنتيجة (8-2)، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وسجل لبايرن كل من، مولر في الدقيقتين 4 و31، وبيريسيتش في الدقيقة 21، وجنابري في الدقيقة 27، وكيميتش في الدقيقة 63، وليفاندوفسكي في الدقيقة 82، وكوتينيو في الدقيقتين 85 و89.

وأحرز لبرشلونة ديفيد ألابا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 7، وسواريز في الدقيقة 57.

وسيلاقي بايرن ميونخ في نصف النهائي، الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وليون الفرنسي.

وبدأ برشلونة التهديد مبكرًا في الدقيقة 3، حيث مرر سيرجي روبيرتو كرة في منطقة الجزاء نحو سواريز، لولا تدخل المدافع بواتينج الذي منع وصول الكرة له، ثم شتتها الحارس نوير بعيدًا.

ونجح توماس مولر في تسجيل الهدف الأول لبايرن ميونخ، من أول تسديدة على المرمى في الدقيقة 4، حيث تبادل التمريرات مع ليفاندوفسكي، قبل أن يطلق تصويبة قوية على يمين الحارس، تير شتيجن.

وعادل برشلونة النتيجة، بهدف من ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 7، بعد تمريرة من جوردي ألبا ظهير البلوجرانا.

ونجح بيريسيتش في تسجيل الهدف الثاني لبطل البوندسليجا، في الدقيقة 22، حيث استغل جنابري خطأً من سيرجي روبيرتو ومرر للكرواتي، في منطقة الجزاء، ليسدد بقوة على يسار تير شتيجن.

وسجل جنابري الهدف الثالث للعملاق البافاري، في الدقيقة 27، مستغلًا خطأ من لينجليت، ليصوب مباشرةً في الشباك.

وعاد مولر لتسجيل الهدف الرابع للبايرن، في الدقيقة 31، حيث تلقى كرة طولية من كيميتش من الجانب الأيمن، وسدد على الطائر على يسار تير شتيجن.

وكاد سواريز أن يُقلص النتيجة لبرشلونة، حيث وصلته الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد بقوة، لكن بين يدي الحارس نوير في الدقيقة 45.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل لاعبو البايرن محاولاتهم، بتسديدة أخرى من بيريسيتش أمسك بها تير شتيجن، على مرتين، في الدقيقة 49.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الخامس لبايرن ميونخ، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، في الدقيقة 53.

وأحرز لويس سواريز، الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 57، حيث تلقى تمريرة من جوردي ألبا، وراوغ بواتينج قبل أن يُسدد على يسار نوير.

وسريعًا عاد كيميتش لتسجيل الهدف الخامس لبايرن، بعدما انطلق ألفونسو ديفيز على الطرف الأيسر، ومرر للألماني الذي سجل في الشباك الخالية، في الدقيقة 63.

واستمر الحفل بالهدف السادس، الذي أضافه ليفاندوفسكي في الدقيقة 82، حيث تلقى كرة عرضية من كوتينيو، وسددها بالرأس على يسار تير شتيجن.

وجاء دور كوتينيو ليضرب فريقه المعار منه، بالهدف السابع في الدقيقة 85، بعدما توغل في منطقة العمليات، وأطلق كرة أرضية على يمين الحارس.

وعاد الدولي البرازيلي ليختتم الليلة الكارثية للبلوجرانا، محرزا الهدف الثامن والأخير في الدقيقة 89، حيث تلقى الكرة من هيرنانديز، وسدد بين قدمي الحارس الألماني، ليحقق بايرن فوزا تاريخيا على العملاق الكتالوني.