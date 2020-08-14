الاحتلال يقصف أهدافا في قطاع غزة

وطن: أقصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، ، مساء اليوم الجمعة، أهدافاً في قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، تجاه متسوطنات غلاف غزة.

وكانت اعلام الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، اندلاع 21 حريقاً منذ الصباح، نتيجة استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ان طائرة بدون طيار قصفت ارضا زراعية فارغة شرق مخيم البريج ، حيث ذكرت مصادر محلية ان طفلة اصيبت جراء القصف.

كما ذكرت المصادر ان طيران الاستطلاع استهدف موقعا لحماة الثغور شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال ارض زراعية في المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال المبناء الجديد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة