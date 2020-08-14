سقوط 3 صواريخ بمحيط مطار بغداد

وطن: استهدف مجهولون، الجمعة، مطار بغداد الدولي بثلاثة صواريخ في هجوم يستهدف في الغالب معسكرا قرب المطار يضم دبلوماسيين وجنودا أمريكيين، وفق بيان للجيش العراقي ومصدر أمني.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش في بيان إن “ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد الدولي، دون خسائر تذكر”. وأضافت أن “الصواريخ انطلقت من منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة”، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال النقيب في شرطة بغداد، حاتم الجابري، إن الصواريخ كانت تستهدف في الغالب معسكرا قرب مطار بغداد يضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين.