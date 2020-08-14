"الخارجية": 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1741 حالة تعاف بين جالياتنا حول العالم

وطن: اكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين جاليتنا في قطر، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 4308.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة بين جالياتنا ليستقر عدد الوفيات على 215 وفاة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل 30 إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 916، منها 131 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و23 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.

وأوضحت أنه تم تسجيل 49 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما الى 751 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات حتى اللحظة 8.