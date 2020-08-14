إعلام عبري: البحرين وسلطنة عُمان والسودان في الطريق نحو التطبيع بعد الإمارات

وكالات - وطن: زعمت إذاعة هيئة البث الإسرائيلي "مكان" من مصادر قالت إنها مطلعة في واشنطن، أن دولاً عربية ستحذو قريبا حذو الإمارات وتطبع علاقاتها مع دولة الاحتلال.

وادعت "مكان" أنه وبعد توقيع دولة الاحتلال اتفاق سلام مع الإمارات، فإن كلا من مملكة البحرين وسلطنة عُمان والسودان ستقدم قريبا عن هذه الخطوة وتطبع علاقاتها مع دولة الاحتلال.

وأعربت مصادر الاحتلال عن اعتقادها بأن الأمر مسألة وقت قصير جدا بالنسبة للبحرين وعُمان.