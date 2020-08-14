إيران: التطبيع بین الإمارات وإسرائيل "حماقة استراتيجية"

وطن: دانت إيران بشدة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل ووصفته بـ "حماقة استراتيجية".

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أصدرته فجر اليوم، إن "إقامة علاقات دبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني تشكل خطوة حماقة استراتيجية من جانب أبوظبي وتل أبيب، وستكون حصيلتها بلا شك تقوية محور المقاومة في المنطقة".

وأكد البيان أن "الشعب الفلسطيني المظلوم وجميع الشعوب الحرة في العالم سوف لن تغفر أبدا تطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب والإجرامي إسرائيل".

وأضاف: "لا شك أن الدماء التي انسابت بلا وجه حق خلال 7 عقود من المقاومة لتحرير أرض فلسطين المقدسة وقبلة المسلمين الأولى ستمسك بتلابيب خونة القضية الفلسطينية عاجلا أم آجلا".

وتابع البيان: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر خطوة العار هذه التي أقدمت عليها أبوظبي لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف واللاشرعي والمعادي للإنسانية خطوة خطيرة، وإذ تحذر من أي تدخل من قبل الكيان الصهيوني في معادلات منطقة الخليج، تعلن بأن على حكومة الإمارات وسائر الحكومات المواكبة تحمل جميع تداعيات هذه الخطوة".

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن: "ثقتها بأن التاريخ سيثبت كيف أن هذا الخطأ الاستراتيجي من قبل الكيان الصهيوني وهذا الخنجر الذي طعنت الإمارات به بلا حق ظهر الشعب الفلسطيني بل المسلمين كلهم، سيؤدي على العكس إلى تقوية محور المقاومة وبلوغ الوحدة والتضامن ضد الكيان الصهيوني والرجعية إلى الذروة".

وفي الختام نصحت الخارجية الإيرانية في بيانها، الحكام الذين ينشبون من قصورهم العاجية مخالبهم في وجوه الفلسطينيين وسائر الشعوب المظلومة في المنطقة مثل اليمن، بأن يعودوا إلى أنفسهم وألا يضلوا الطريق في معرفة الأصدقاء والأعداء.