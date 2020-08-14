الرجوب: كل الدول العربية أوقفت الدعم المالي لفلسطين باستثناء الجزائر

وطن: قال جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، إنه "لا يجب أن تستخدم الإمارات الورقة الفلسطينية كورقة توت لستر عورتها".

جاء ذلك، تعقيباً على اتفاق السلام، الذي تم توقيعه، اليوم الخميس، بين دولة الاحتلال والإمارات، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً: "كل الدول العربية، أوقفت الدعم المالي لفلسطين، باستثناء الجزائر".

وقال الرجوب: إن شعبنا موحّد خلف منظمة التحرير، ممثلنا الشرعي والوحيد، لإقامة دولة فلسطين كاملة السيادة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الإماراتية المفاجئة تشكّل خرقًا لالتزامات العرب تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف "لو كان الشيخ زايد على قيد الحياة لما قبل بهذا العار"، مشيرًا إلى العلاقة التاريخية التي تربطنا بشعب الإمارات، وأن هذا الشعب العظيم لا يمكن أن يقبل بهذا العار.

وقال إن على "جميع الدول العربية أوقفت دعمها المالي للشعب الفلسطيني بناء على تعليمات من (مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير)، باستثناء الجزائر، وآخر دولة كانت تدفع لنا اتصلوا في شهر آذار ليبلغونا أنهم لم يعودوا قادرين على الدفع".