طيران الاحتلال يشن غارات على عدة أهداف بغزة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، عدة غارات على أهداف متفرقة بينها مواقع ومراصد للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن القصف استهدف مرصدا للمقاومة شرق مدينة رفح، كما استهدف آخر إلى الشرق من خانيونس.

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي طال أرضًا زراعية بجوار بركة أبو دقة شرق خانيونس.

وتبع ذلك لاحقًا استهداف موقع عسكري للمقاومة شرق بلدة عبسان إلى الشرق من خانيونس.

فيما أطلقت طائرات مروحية صاروخاً على الأقل تجاه أرض زراعية في منطقة تلة المنطار شرقي حي الشجاعية.

ويأتي هذا القصف لليوم الثالث على التوالي، بحجة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات الغلاف.