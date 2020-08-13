الرئاسة معلنة رفضها: ما قامت به الإمارات خيانة للقدس والاقصى والقضية الفلسطينية

رام الله- وطن: قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الاتفاق الموقع بين الإمارات و"إسرائيل" برعاية أمريكية خيانة للأقصى والقدس والقضية الفلسطينية واعترافاً بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أبو ردينة، في تصريح صحفي، الخميس: "نقف موحدين في مواجهة الإعلان الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي الغاشم، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وتابع: "لا يحق للإمارات أو دولة أخرى بالحديث عن الشعب الفلسطيني، ونحذر الأشقاء من الرضوخ للإدارة الأمريكية والسير على خطى الإمارات".

وفي مواجهة هذه التطورات الخطيرة، دعا الناطق باسم الرئاسة إلى عقد جلسة طارئة فورية لجامعة الدول العربية، وكذلك لمنظمة التعاون الإسلامي لرفض هذا الإعلان.