العراق: قرابة 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 3841 إصابة و53 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 21026 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1224909".

وأضافت: "كما تم تسجيل 2667 حالة شفاء خلال المدة ذاتها".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 117208، في حين سجلت 164277 إصابة بالفيروس، وبلغت الوفيات5641 حالة، وهي الأعلى على مستوى الوطن العربي.