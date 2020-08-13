حماس: الخطوة الإماراتية مكافأة مجانية للاحتلال على جرائمه وانتهاكاته

وطن: وصفت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، الاتفاق المعلن عنه بين أميركا وإسرائيل والإمارات، بأنه "خطير".

واعتبر فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، في تصريح صحافي له، الاتفاق بمثابة مكافأة مجانية للإحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

وأدان برهوم كل شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال، الذي يُعتبر طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.

وقال: "المستفيد من التطبيع، هو العدو الإسرائيلي، وهذا سيشجعه على ارتكاب مزيد من الجرائم والإنتهاكات بحق شعبنا ومقدساته".

وأضاف: "المطلوب من أبناء الأمة بكافة مستوياتها دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز صمود شعبنا، وليس التطبيع مع الاحتلال وتجميل وجهه ودمجه في المنطقة".