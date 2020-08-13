"الشعبية" لـوطن: اتفاق "السلام" بين الإمارات والاحتلال طعنة للفلسطينيين والعرب.. وندعو لسحب سفيرنا من أبو ظبي

رام الله-وطن: وصف القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة، ما أُعلنه ترامب حول توقيع اتفاقية "سلام" بين الإمارات ودولة الاحتلال، بأنه طعنة في ظهر الفلسطينيين والعرب ونضالهم.

ووصف شحادة في اتصال مع وطن، تلك الخطوة، بالجبانة، وأنها تأتي لتعزيز موقف الرئيس الأمريكي في الانتخابات، واستكمالاً للدور الذي يلعبه البعض، كخدم لدولة الاحتلال ومصالح داعميها.

وقال شحادة، إن ذريعة "السلام" مقابل وقف الضم واهية، لإنها تقوي موقف الاحتلال تجاه الفلسطينيين وحوقوهم التاريخية.

وعوّل شحادة على موقف الشعب العربي الإماراتي في إسقاط هذا الاتفاق.

وطالب شحادة، برد فلسطيني رسمي حازم تجاه هذه الخطوة، وسحب السفير الفلسطيني من أبوظبي.