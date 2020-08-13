برغم إصابته بكورونا.. الاحتلال يمدد توقيف الطفل الأسير محمود الغليظ

وطن: فادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، اليوم الخميس، بأن محكمة عوفر العسكريّة مددت توقيف الطفل المعتقل المصاب بالكورونا محمود الغليظ 8 أيام لحين انتهاء الحجر الصحيّ المفروض عليه، والبدء بالتحقيق معه.

وأبلغ الغليظ محامي مؤسسة الضمير أنّه لم يحصل علي علاج أو دواء منذ تشخيص إصابته بالفيروس.

ويعاني الأسير الغليظ، من مخيم الجلزون، من ظروف نفسيّة سيئة نتيجة العزل الإنفرادي، وعدم اهتمام مصلحة السجون بتوفير أقلّ احتياجاته من ملابس ومسلتزمات، إذ أنّه لم يبدّل ملابسه التي ارتداها لحظة اعتقاله.