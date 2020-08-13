أيبك تحقق صافي أرباح بقيمة 9.02 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2020

وطن: أعلن طارق العقاد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) عن تحقيق مجموعة أيبك صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 9.02 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2020، مشيراً أن حصة مساهمي أيبك من هذه الأرباح بلغت 7.4 مليون دولار أمريكي. وبلغت الايرادات الكلية 423.03 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2020 بنمو بلغت نسبته 8.10% على أساس سنوي.

ونوه العقاد أنه بالرغم أن الأرباح تراجعت نسبياً بحوالي 11.51% عند مقارنتها مع نفس الفترة من العام 2019 إلا أنها تعتبر جيدة، حيث أن التراجع كان بتأثير مباشر من الإغلاق الطارىء وتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا في فلسطين وفي الدول التي تنشط فيها عمليات شركات المجموعة. وأضاف العقاد أن إدارة أيبك استجابت بشكل فوري للتحديات المنبثقة عن أزمة كورونا منذ بداياتها، وقامت بتشكيل لجنة للتخطيط والإشراف على متابعة استمرارية العمل في كافة شركات المجموعة بما يشمل ضمان سلامة كافة الموظفين والزبائن وضمان سلاسة استمرارية العمليات وخدمة العملاء وتحصيل الذمم من العملاء خلال فترة الطوارئ، وبالتالي هذا كله أدى الى أن تكون التأثيرات المتعلقة بهذه الأزمة على نتائج المجموعة الموحدة للنصف الأول من العام 2020 ضمن أضيق الحدود الممكنة. ومن حيث السيولة، أكد العقاد أن المجموعة تتمتع بمستويات مريحة وهامش ملاءة قوي تمكنها من الاستجابة لأوضاع السوق والتطورات الاقتصادية، مشيراً أن الإدارة قامت بتحديث التطلعات المستقبلية للفرضيات وخطط العمل للتأقلم ورصد الأثار المترافقة مع الأزمة ومواجهتها بمرونة والحد من الاثار السلبية على نتائج أعمال المجموعة.

دعم الجهود الوطنية بمبلغ وصل الى 1.7 مليون دولار أمريكي لتاريخه لمكافحة جائحة فيروس كورونا

وقال العقاد أن مجموعة أيبك قامت بدعم الجهود الوطنية في فلسطين والأردن لمكافحة جائحة فيروس كورونا بمبلغ وصل الى 1.7 مليون دولار أمريكي لتاريخه من خلال تقديم أحدث الأجهزة المخبرية لوزارة الصحة لفحص وتشخيص فيروس كورونا، وأحدث أجهزة التنفس الاصطناعي وتجهيز غرف عناية مكثفة بكافة احتياجاتها وتوفير البدلات والاقنعة الواقية للكوادر الطبية وتقديم 6 سيارات أسعاف مجهزة بالكامل من نوع هيونداي Hyundai- H1)) لوزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى توزيع آلاف الطرود الغذائية لدعم وإسناد العائلات في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشدداً في الوقت أن دعم أيبك هو جزء من الواجب الوطني والإنساني اتجاه مجتمعنا وأهلنا في البلدين.

رفع رأس المال المدفوع لأيبك ليصبح 95 مليون دولار أمريكي

وأضاف العقاد أن أيبك قامت برفع رأس المال المدفوع ليصبح 95 مليون دولار وذلك عبر توزيع أسهم مجانية على مساهميها عددها 6 مليون سهم بنسبة 6.74% من القيمة الإسمية للسهم. كما قامت أيبك بتوزيع أرباح نقدية بلغت 6 مليون دولار أمريكي ما نسبته 6.74%، وبذلك بلغت مجمل توزيعات الأرباح ما قيمته 12 مليون دولار أمريكي أي بنسبة 13.48%.

إصدار سندات قرض جديدة موازية بعملتي الدولار الأمريكي واليورو قيمتها الاجمالية 73.841 مليون دولار أمريكي

وأضاف العقاد أن أيبك قامت بإصدار سندات قرض موازية بعملتي الدولار الأمريكي واليورو قيمتها الاجمالية 73.841 مليون دولار أمريكي نهاية حزيران االماضي، معتبراً ان هذا الانجاز هو خطوة هامة لأيبك لما تحققه السندات من مساعدة الشركة في تحقيق خططها المستقبلية وتعزيز هيكل رأس مال الشركة بشكل فعال.



حول أيبك

وأيبك هي شركة استثمارية قابضة، وهي مساهمة عامة أجنبية مدرجة في بورصة فلسطين (PEX:APIC). تتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات من خلال مجموعة مكونة من تسع شركات تابعة وهي: شركة سنيورة للصناعات الغذائية، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، الشركة العربية للتأجير التمويلي، الشركة الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتوظف ما يزيد عن 2000 كادر في شركات المجموعة